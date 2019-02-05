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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЕСТЕРСУНД ДИНАМО

Че Че: У мене чудове взаєморозуміння з командою

19:02 155 Читать на русском
Че Че: У мене чудове взаєморозуміння з командою
Че Че / Фото: соцмережі

Хавбек Динамо Че Че прокоментував нічийний поєдинок з шведським Естерсундом.

"Гра була важкою, але такі матчі дуже корисні, адже дізнаєшся багато нового.

Динамо розписало нічию з Естерсундом у контрольному матчі – шведів двічі рятував каркас воріт

Зараз вже набагато легше, адже ближче познайомився з партнерами по команді, на полі у нас чудове взаєморозуміння. Все зовсім інакше, аніж було одразу після мого приходу.

Зараз важко сказати, чи готовий грати 90 хвилин. Ми добре готуємося, набрали непогану форму. Гадаю, незабаром будемо готові до офіційних матчів", – розповів футболіст офіційному сайту Динамо.

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Динамо - Естерсунд: Вівторок 05 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Естерсунд
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