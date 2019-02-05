Че Че: У мене чудове взаєморозуміння з командою

Хавбек Динамо Че Че прокоментував нічийний поєдинок з шведським Естерсундом.

"Гра була важкою, але такі матчі дуже корисні, адже дізнаєшся багато нового.

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Зараз вже набагато легше, адже ближче познайомився з партнерами по команді, на полі у нас чудове взаєморозуміння. Все зовсім інакше, аніж було одразу після мого приходу.

Зараз важко сказати, чи готовий грати 90 хвилин. Ми добре готуємося, набрали непогану форму. Гадаю, незабаром будемо готові до офіційних матчів", – розповів футболіст офіційному сайту Динамо.

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