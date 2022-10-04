"Я не знал, что будут закрывать каналы "Футбол". Узнал вместе со всеми. Знаю, что это не эмоциональное и быстрое решение Рината Ахметова.

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В тот день я ехал в машине на встречу, слушал музыку. И вижу, что по телефону поступает сообщение за сообщением. Я припарковался, открыл телефон и... час не мог выйти из машины. Из официального сообщения сразу понял, что это конец, ничего дальше не будет.

Мотив – закон об олигархах. Насколько я знаю, Ахметов не мог принять того, что теперь будет находиться в каком-то особом статусе", – сказал Денисов в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение президента Шахтера Рината Ахметова и его инвестиционной компании SCM о выходе из медийного бизнеса. Как следствие, были аннулированы лицензии национальных телеканалов "Украина", "Украина24", "Донбасс", "Футбол 1/2/3", Шахтер ТВ, "НЛО TV" и "Индиго", а также провайдеров "Медиа Группы Украина" – спутниковой платформы Xtra TV и Oll.TV.

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