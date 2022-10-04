"Александр Севидов – первый человек за этим столом, первый эксперт, которого Виктор Леоненко даже немного опасался. Хотя и Витя – это звезда и легенда, а Севидов – только звезда. Думал, что Витя не примет его.

"Скоро Вацко уже состав будет назначать": Леоненко обвинил комментатора в неудачной игре сборной Украины в Лиге наций

Я помню, когда зашел Слава Шевчук – первые недели Леоненко его просто унижал и подкалывал за эфиром. Я думал, на сколько Славу хватит – либо дать по лицу, либо уйти. Он его просто не хотел принять, "я здесь давно сижу". Это было даже проблемой.

Евгения Левченко он тоже не любил: "интеллигент, где ты играл, что ты делал". И Витю Вацка не любил первые годы. Я пытался успокоить Вацка и просил воспринимать это с юмором. А Витя выходил весь в красных пятнах, в гримёрке его трясло. Чувствовал, что он сейчас чем-то рублен этого Леона", – рассказал Денисов в программе ТаТоТаке.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася