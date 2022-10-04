"Я не знав, що закриватимуть канали "Футбол". Дізнався разом з усіма. Знаю, що це не емоційне та швидке рішення Ріната Ахметова.

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Я того дня їхав у машині на зустріч, слухав музику. І бачу, що на телефон надходить повідомлення за повідомленням. Я припаркувався, відкрив телефон і... годину не міг вийти з машини. З офіційного повідомлення одразу зрозумів, що це кінець, нічого далі не буде.

Мотив – закон про олігархів. Наскільки я знаю, Ахметов не міг прийняти того, що відтепер перебуватиме у якомусь особливому статусі", – сказав Денисов в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення президента Шахтаря Ріната Ахметова та його інвестиційної компанії SCM про вихід з медійного бізнесу. Як наслідок, було анульовано ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "Донбас", "Футбол 1/2/3", Шахтар ТВ, "НЛО TV" та "Індиго", а також провайдерів "Медіа Групи Україна" – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV тощо.

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