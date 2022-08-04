Челси официально объявил о подписании таланта АПЛ, за которым охотились Барселона и ПСЖ
Полузащитник Керни Чуквуэмека теперь будет защищать цвета лондонского Челси.
Челси на своем официальном сайте объявила о приходе Чуквуэмеки. 18-летний хавбек подписал контракт на 6 лет.
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Клуб не разглашал финансовые детали трансфера, но Transfermarkt сообщает, что при игроке бирмингемцы должны получить 17,9 млн евро. Также на него претендовали Барселона и ПСЖ.
К слову, молодой центральный полузащитник провел за первую команду Астон Виллы уже 16 матчей и раз ассистировал. Недавно он торжествовал на чемпионате Европы в составе сборной Англии U-19, став вторым бомбардиром турнира (3 гола и 2 ассиста).
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