Один из самых дорогих защитников в истории Челси Уэсли Фофана еще не определился, за какую национальную сборную будет выступать - за Францию или за Кот-д'Ивуар.

Фофана родился в Марселе в семье француженки и ивуарийца. Ранее защитник защищал цвета молодёжной сборной Франции, но с тех пор так ни разу не получал вызов в национальную сборную. Как информирует L’Équipe, Кот-д'Ивуар надеется, что Фофана захочет выступать в составе его национальной сборной. И семья игрока поддерживает такой вариант.

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В то же время источник объясняет, почему Уэсли не спешит принимать предложение от Кот-д'Ивуара. Фофана твёрдо убеждён в том, что может получить вызов от Дидье Дешама в ноябре, чтобы поехать на чемпионат мира.

Кот-д'Ивуар не смог пробиться на ЧМ-2022, так что в ближайшие месяцы Фофана, похоже, не заинтересован в смене паспорта. Если Дешам снова проигнорирует его, тогда вопрос о выборе национальной сборной станет намного более актуальным.

Напомним, что Фофана перешел прошедшим летом из Лестера в Челси примерно за 80 миллионов евро. Только Гарри Магуайр, Вирджил ван Дейк и Маттайс де Лигт являются защитниками, за которых когда-либо платили больше денег.

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