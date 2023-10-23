На 48-й минуте матча Торино – Интер (0:3) Хакан Чалханоглу влетел в Схюрса, и нидерландец неудачно оступился, после чего с гримасой боли завалился на газон. Его унесли с поля на носилках.

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К сожалению, худшие опасения подтвердились. Как информирует Gazzetta dello Sport, Схюрс порвал крестообразные связки левого колена. Для него сезон досрочно завершён - игрок сможет вернуться к индивидуальным тренировкам только в конце весны. Операция на связках запланирована на конец недели. Оперировать Перра будет врач Даниэле Моццоне.

Напомним, что полузащитник Интера Хакан Чалханоглу поддержал Схюрса в своём Instagram, пожелав ему скорейшего выздоровления. "Ты вернёшься на поле сильнее, чем был", – написал турок.

Главный тренер Торино Иван Юрич отметил, что именно травма Схюрса перевернула ситуацию в матче с Интером с ног на голову. На момент инцидента счёт в матче не был открыт – новая тактика хорватского специалиста (переход на схему с четырьмя защитниками) работала как часы.

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