На 48-й хвилині матчу Торіно – Інтер (0:3) Хакан Чалханоглу влетів у Схюрса, і нідерландець невдало оступився, після чого з гримасою болю завалився на газон. Його забрали з поля на ношах.

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На жаль, найгірші побоювання підтвердилися. Як інформує Gazzetta dello Sport, Схюрс порвав хрестоподібні зв'язки лівого коліна. Для нього сезон достроково завершено – гравець зможе повернутися до індивідуальних тренувань тільки наприкінці весни. Операція на зв'язках запланована на кінець тижня. Оперуватиме Перра лікар Даніеле Моццоне.

Нагадаємо, що півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу підтримав Схюрса у своєму Instagram, побажавши йому якнайшвидшого одужання. "Ти повернешся на поле сильнішим, ніж був", – написав турок.

Головний тренер Торіно Іван Юріч зазначив, що саме травма Схюрса перевернула ситуацію в матчі з Інтером із ніг на голову. На момент інциденту рахунок у матчі не було відкрито – нова тактика хорватського фахівця (перехід на схему з чотирма захисниками) працювала як годинник.

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