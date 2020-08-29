Главный тренер Львова Георгий Цецадзе ранее гарантировал появление в клубе новых игроков и "сине-золотые", несмотря на ситуацию с COVID-19 в клубе, уже подписали нескольких серьезных новичков, среди которых защитники сборной Люксембурга и Эстонии – Энес Махмутович и Микель Айнсалу соответственно. На просмотре в клубе сейчас находится большое количество потенциальных исполнителей, однако не все из них удовлетворяют требования львовян.

Львов провел повторное тестирование игроков на COVID-19 после вспышки болезни в лагере команды

Как стало известно Футбол 24 Львов отказался от контракта с известным аргентинским опорником Германом Феррейрой. В свое время он выступал за Аргентину U-17 на чемпионате мира в Дубае. Там, в полуфинале против Мексики, Герман вынужден был стать в ворота и до сих пор остается единственным таким сборником в истории Аргентины. Феррейра приезжал на просмотр в лагерь Львова, но был забракован.

Напомним, Львов пока не смог дебютировать в новом сезоне чемпионата Украины – в клубе положительный тест на COVID-19 сдало сразу несколько игроков и команда пошла на двухнедельную самоизоляцию.

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