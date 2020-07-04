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Цецадзе – об упущенной победе Львова над Ворсклой: Видно, что в Украине есть футбольное будущее

4 июля 10:41 - Читати українською
Цецадзе – об упущенной победе Львова над Ворсклой: Видно, что в Украине есть футбольное будущее
Львов – Ворскла – 2:2 / ФК Львов

Главный тренер Львова Георгий Цецадзе поделился мыслями относительно ничьей в матче 29-го тура УПЛ против Ворсклы (2:2).

55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
 
Артем Челядин 8’
Даниил Кравчук 89’
8’ Артем Челядин
55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
89’ Даниил Кравчук

"Хочу похвалить соперника: играли молодые ребята – видно, что в Украине есть футбольное будущее. Хочу сказать, что это вторая игра, которую мы должны были выиграть, но, к сожалению, не смогли.

Львов – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

Недооценка соперника? Нет, не думаю! Мы проанализируем эту игру, после чего можно конкретнее ответить на этот вопрос. Футбол – это командная игра. Если что-то получается – это заслуга команды. Если не получается – это тоже заслуга команды, включая меня, конечно", – сказал Цецадзе во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 29-ти туров Львов набрал 24 очка и остался на предпоследней строчке, Ворскла с 28-ю зачетными баллами держится на девятом месте.

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Ворскла Ворскла Львов - Ворскла Львов Львов Георгий Георгий Цецадзе
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