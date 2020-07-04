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Цецадзе – про втрачену перемогу Львова над Ворсклою: Видно, що в Україні є футбольне майбутнє

4 липня 10:41 - Читать на русском
Цецадзе – про втрачену перемогу Львова над Ворсклою: Видно, що в Україні є футбольне майбутнє
Львів – Ворскла – 2:2 / ФК Львів

Головний тренер Львова Георгій Цецадзе поділився думками щодо нічиєї у матчі 29-го туру УПЛ проти Ворскли (2:2).

55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
 
Артем Челядін 8’
Данило Кравчук 89’
8’ Артем Челядін
55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
89’ Данило Кравчук

"Хочу похвалити суперника: грали молоді хлопці – видно, що в Україні є футбольне майбутнє. Хочу сказати, що це друга гра, яку ми повинні виграти, але, на жаль, не змогли.

Львів — Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Недооцінка суперника? Ні, не думаю! Ми проаналізуємо цю гру, після чого можна конкретніше відповісти на це питання. Футбол – це командна гра. Якщо щось виходить – це заслуга команди. Якщо не виходить – це теж заслуга команди, включаючи мене, звичайно", – сказав Цецадзе під час післяматчевої прес-конференції.

Нагадаємо, після 29-ти турів Львів набрав 24 очки і залишився на передостанній сходинці, Ворскла з 28-ма заліковими балами тримається на дев'ятому місці.

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Ворскла Ворскла Львів - Ворскла Львів Львів Георгій Георгій Цецадзе
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