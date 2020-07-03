Ворскла молодёжным составом расписала боевую ничью в эффектном матче со Львовом

Ворскла привезла молодежь на матч против Львова, отобрав очки в фантастическом поединке 29-го тура УПЛ (2:2),

Ворскла готовится к финалу Кубка Украины, который пройдёт уже в среду, поэтому в прекрасный город Тернополь на поединок против Львова полтавчане привезли молодёжный состав, средний возраст которого составил 19 лет – в воротах вообще стоял 16-летний Павел Исенко. Не приехал даже главный тренер Юрий Максимов. Казалось, что теперь Львов, как минимум, прервёт девятиматчевую безвыигрышную серию, а как максимум – повторит историю с матча Сочи против Ростова.

Впрочем, молодёжь "зелено-белых" шокировала "горожан" уже на 8-й минуте, раскатав атаку с шикарным ударом Челядина метров с 20-ти под правую штангу – без шансов для Сарнавского, 1:0. "Хозяева" огрызнулись выстрелом Богунова на 18-й минуте (мяч прошёл в метре от каркаса ворот) и дальними ударами Кравчука и Яковелли в руки Исенко на 20-х. Последний интересный эпизод первого тайма случился на 35-й минуте, когда Альваро пробил из-за пределов штрафной с рикошетом, но и здесь Исенко поймал сферу. Ворскла каждый раз классно контратаковала, но довести дело до логического завершения не удавалось.

Второй тайм Львов начал убедительно. На 48-й минуте "горожане" создали первый голевой момент – это Бопесу получил передачу на левый край штрафной и пробил с острого угла мимо ближней штанги. Ещё через семь минут львовяне сравняли счёт, воспользовавшись обрезкой Павлюка перед собственной штрафной и опрометчивым выходом Исенко из ворот – Яковелли эффектно перебросил вратаря, 1:1. Ворскла огрызнулась на 62-й угловым с ударом Челядина низом в правый угол метров с десяти, однако мяч предательски пролетел в сантиметрах от каркаса ворот.

Затем произошёл размен моментами: Исенко спас при выходе Абнера один на один, через несколько секунд "горожане" забили из офсайда (гол не засчитали), а полтавчане ответили выстрелом Власова мимо дальней девятки. После этого Георгий Цецадзе провёл серию замен, Львов окончательно прижал Ворсклу, а на 75-й минуте наконец-то забил – это Борзенко замкнул навес Ренана после сумбура в штрафной, 2:1! Впрочем, даже после этого "зелёно-белые" могли отыграться усилиями Козыренко – к счастью для львовян, Юрий метров с десяти пробил мимо левой штанги.

Львов мог закрыть игру в эндшпиле встречи, однако выстрел Татаркова с линии штрафной после смещения с фланга попал в перекладину, а дальний удар Браткова прошел мимо правого угла. Наказание за расточительность прилетело на 89-й минуте: розыгрыш углового с подачей в штрафную завершился скидкой на Кравчука – Даниил расстрелял ворота. На 90-й же горожанам решил подыграть арбитр арбитр Юрий Иванов, проигнорировал игру рукой в ​​штрафной после удара Богунова – Павлюк сыграл, как Де Хеа. В компенсированное же время Ворскла вышла в контратаку 4-в-1, но в конце Бугаенко пробил мимо правой штанги!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Львов набрал 24 очка и сравнялся с Олимпиком, оставаясь на одиннадцатой позиции. Ворскла, имея в активе 28 зачётных баллов, держится на девятой строчке в турнирной таблице.