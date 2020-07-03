Львов – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура львовяне на последних минутах упустили победу над Ворсклой. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Аутсайдеры турнирной таблицы УПЛ – Львов и Ворскла – проводили поединок 29-го тура в Тернополе из-за сложной ситуации с коронавирусом в городе Льва. Молодежь Ворсклы (основной состав с главным тренером Юрием Максимовым остался в Полтаве и готовился к финалу Кубка Украины) шокировала "горожан" уже в начале матча: Артем Челядин ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче. До конца тайма подопечным Георгия Цецадзе так и не удалось сравнять.

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После перерыва Матеус Яковелли воспользовался ошибкой защиты и, перехватив мяч, парашютом отправил его за спину 16-летнего дебютанта полтавчан Исенко. На 75-й минуте свое слово сказал опытный ветеран львовян Сергей Борзенко, оказавшись самым расторопным на добивании в штрафной соперника.

За минуту до окончания матча Ворскла сравняла, а уже в добавленное время вообще могла выйти вперед, однако полтавской молодежи не хватило опыта в атаке. Как следствие, Львов набрал 24 очка и остался на предпоследней строчке, Ворскла с 28 зачетными баллами держится на девятой строчке.

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