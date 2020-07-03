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Львов – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

3 июля 23:00 - Читати українською
Львов – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча
Львов – Ворскла – 2:2 / ФК Ворскла

В матче 29-го тура львовяне на последних минутах упустили победу над Ворсклой. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
 
Артем Челядин 8’
Даниил Кравчук 89’
8’ Артем Челядин
55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
89’ Даниил Кравчук

Аутсайдеры турнирной таблицы УПЛ – Львов и Ворскла – проводили поединок 29-го тура в Тернополе из-за сложной ситуации с коронавирусом в городе Льва. Молодежь Ворсклы (основной состав с главным тренером Юрием Максимовым остался в Полтаве и готовился к финалу Кубка Украины) шокировала "горожан" уже в начале матча: Артем Челядин ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче. До конца тайма подопечным Георгия Цецадзе так и не удалось сравнять.

Герой полуфинала Кубка Украины Исенко дебютировал за Ворсклу в УПЛ

После перерыва Матеус Яковелли воспользовался ошибкой защиты и, перехватив мяч, парашютом отправил его за спину 16-летнего дебютанта полтавчан Исенко. На 75-й минуте свое слово сказал опытный ветеран львовян Сергей Борзенко, оказавшись самым расторопным на добивании в штрафной соперника.

За минуту до окончания матча Ворскла сравняла, а уже в добавленное время вообще могла выйти вперед, однако полтавской молодежи не хватило опыта в атаке. Как следствие, Львов набрал 24 очка и остался на предпоследней строчке, Ворскла с 28 зачетными баллами держится на девятой строчке.

Ворскла молодёжным составом расписала боевую ничью в эффектном матче со Львовом

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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