Бывший тренер сборной Бельгии потерял работу за 3 месяца
Марк Вильмотс недолго задержался на должности главного тренера в Марокко.
52-летний специалист накануне был уволен с поста наставника Раджи Касабланки, информирует Sporza.be.
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Вильмотс возглавил "зеленые орлы" в начале ноября прошлого года, провел 10 поединков и был уволен из-за неутешительных результатов. Последней каплей стало поражение в Суперкубке Африки в серии пенальти.
Напомним, Марк Вильмотс славу в статусе футболиста снискал в Шальке и Стандарде. Тренерскую карьеру начал в сборной Бельгии ассистентом, а в течение 2012-2016 годов возглавлял ее. Также работал в главных командах Кот-д'Ивуара и Ирана.
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