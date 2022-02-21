52-летний специалист накануне был уволен с поста наставника Раджи Касабланки, информирует Sporza.be .

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Вильмотс возглавил "зеленые орлы" в начале ноября прошлого года, провел 10 поединков и был уволен из-за неутешительных результатов. Последней каплей стало поражение в Суперкубке Африки в серии пенальти.

Напомним, Марк Вильмотс славу в статусе футболиста снискал в Шальке и Стандарде. Тренерскую карьеру начал в сборной Бельгии ассистентом, а в течение 2012-2016 годов возглавлял ее. Также работал в главных командах Кот-д'Ивуара и Ирана.