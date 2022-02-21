Марк Вільмотс не довго затримався на посаді головного тренера в Марокко.

52-річний фахівець напередодні був звільнений із поста наставника Раджи Касабланки, інформує Sporza.be.

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Вільмотс очолив "зелені орли" на початку листопада минулого року, провів 10 поєдинків і був звільнений через невтішні результати. Останньою краплею стала поразка у Суперкубку Африки в серії пенальті.

Нагадаємо, Марк Вільмотс славу у статусі футболіста здобув у Шальке та Стандарді. Тренерську кар'єру розпочав у збірній Бельгії асистентом, а протягом 2012-2016 років очолював її. Також працював у головних командах Кот-д'Івуар й Ірану.

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