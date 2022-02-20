Маліновський рив землю, але не врятував

Маліновський після травми Сапати та чергових проблем Ілічіча посилив свої позиції в Аталанті. Сьогодні не грав ще й Мурієль, тому українець фактично залишився безальтернативним. Руслан сформував групу атаки з Бога та Копмейнерсом і діяв ближче до правого флангу.

Аталанта мало контролювала м'яч, тому Маліновський рідко отримував можливості для загострення. Намагався втекти по флангу – не вистачило швидкості. Заробив перспективний штрафний – партнери змарнували. Фіорентина грала інтенсивніше та чіткіше.

Навіть у таких умовах Руслан створив гольовий момент. У дотик чудово віддав на хід Копмейнерсу, але нідерландець програв дуель голкіперу. Той пас так і залишився найгострішим від Маліновського за весь матч. Руслан провів на полі весь матч, але мав проблеми з конструктивом, як і вся Аталанта.

Українець знайшов шанс забити, коли потужним ударом лівою відгукнувся на передачу з флангу. Однак судді вкрали цю красу, зафіксувавши офсайд у Хатебура, який не мав безпосереднього впливу на епізод. Згодом Рус розрядив гармату правою – вийшло дуже неточно.

Маліновський отримав другу найкращу оцінку в Аталанті від SofaScore – 7.

Він до останніх хвилин намагався щось створити. Коли Аталанта захопила м'яч, у нього було більше можливостей для креативу. Втім, бракувало підтримки, вся команда була сонною. У другому таймі гості не створили жодного моменту, якщо не рахувати скасований гол.

Фіорентина була сильнішою, Гонсалес – найкращий

Фіорентина потужніше провела зустріч, особливо перший тайм. Господарі контролювали м'яч, довго готували власні атаки та швидко обривали пресингом атаки Аталанти. Бергамаски не встигали за суперниками і мусили дуже часто фолити. Маліновський сів на жовту картку, Деміраль, Толой і Джімсіті також отримали попередження.

Берата весь матч возив Гонсалес. Аргентинець був найкращим на полі. Міг забивати ще до перерви, у другому таймі вивів на удар Кастровіллі. У підсумку Ніко розігнав єдину гольову атаку, асистувавши Пйонтеку. Кшиштоф розстріляв ворота Аталанти. Фіорентина заслужила перемогти, все логічно. А от до суддів є питання. І в нас, і в Гасперіні точно.

Судді відібрали гол в Маліновського і засудили Аталанту

Наставник Аталанти після останніх матчів відмовлявся говорити з пресою через образу на арбітрів. На його думку, команду засуджують. І якщо там претензії були притягнуті за вуха, то сьогодні очевидні. Чому рефері скасував гол Маліновського, якщо Хатебур (який перебував в офсайді) навіть не боровся з суперником? Чому VAR не скоректував рішення польових суддів?

Que este gol de Malinovskyi fuera anulado por la posición de Hateboer (que nunca interviene) es una de las mayores vergüenzas que he visto desde que existe el VAR pic.twitter.com/rTfVcmsPMe — ⁷²️‍ (@GaspxJosip) February 20, 2022

"Судді завжди на стороні Фіорентини в наших матчах, – казав Гасперіні після вильоту від "фіалок" з Кубка Італії 10 днів тому. – Чому так інтерпретують офсайд? Схоже, що я нічого не розумію в футболі. Помилки бувають, але занадто часто не на нашу користь". Сьогодні Гасп може висловитися й жорсткіше. Тим більше, що його вилучили.

Однак потрібно вирішувати ігрові проблеми. Безвиграшна серія в чемпіонаті сягнула 5 матчів. Аталанта (44 очки) віддаляється від зони Ліги чемпіонів. А Фіорентина (42 бали) навпаки підбирається до топ-4.