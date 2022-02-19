Поединок 28-го тура Лиги Жупиле между Гентом и Сереном, который должен был состояться в пятницу, 18 февраля, был экстренно перенесен, сообщает Hln.be.

Гент заблокировал трансфер Безуса в другой клуб: "Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться"

Причиной такого решения стал ураган, свирепствовавший в Бельгии. Добрался он и до Гента – непогода сорвала часть крыши с домашнего стадиона "буйволов". Куски кровли шторм выбросил прямо на парковку вблизи Геламко Арены. Работники клуба не могли обеспечить безопасность болельщикам, поэтому было решено отменить проведение матча. Скорее всего, поединок состоится в среду, 23 февраля, в 18:45 при условии, что к тому моменту все незакрепленные части крыши будут сняты.

К слову, Геламко Арена уже не первый раз страдает от непогоды: в феврале 2020 года шторм "Киара" также сорвал часть крыши. Тогда большой кусок металла упал на парковку возле супермаркета, который, к счастью, уже был закрыт.

Напомним, за Гент выступает полузащитник сборной Украины Роман Безус.

Гвардіола проти Конте, Маліновський і Ко жадають помсти, дербі Борусій – топ-матчі вікенду