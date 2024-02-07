Муриэль намерен покинуть Аталанту после завершения зимнего трансферного окна, информирует TMW. Сообщается, что он принял предложение Орландо Сити и продолжит свою карьеру в МЛС – трансферное окно в США открыто до 23 апреля.

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Согласно источнику, американский клуб предложил форварду щедрые условия: контракт по схеме 2+1 и зарплату в 3 млн евро. Аталанта получит за своего игрока, который потерял место в основе, 1 млн евро. Закрытие сделки состоится в ближайшие два дня.

Муриэль сыграл за Аталанту 184 матча во всех турнирах, в которых забил 68 мячей и оформил 28 голевых передач. В нынешнем чемпионате Серии А он забил два мяча, включая победный гол в ворота Милана на 90+5-й минуте.

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