Мурієль має намір покинути Аталанту після завершення зимового трансферного вікна, інформує TMW. Повідомляється, що він прийняв пропозицію Орландо Сіті і продовжить свою кар'єру в МЛС – трансферне вікно в США відкрито до 23 квітня.

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Згідно з джерелом, американський клуб запропонував форварду щедрі умови: контракт за схемою 2+1 і зарплату в 3 млн євро. Аталанта отримає за свого гравця, який втратив місце в основі, 1 млн євро. Закриття угоди відбудеться в найближчі два дні.

Мурієль зіграв за Аталанту 184 матчі у всіх турнірах, у яких забив 68 м'ячів і оформив 28 гольових передач. У нинішньому чемпіонаті Серії А він забив два м'ячі, включно з переможним голом у ворота Мілана на 90+5-й хвилині.

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