Бывший клуб Реброва официально пригласил на тренерский мостик легенду сборной Аргентины
Аль-Айн после потери Сергея Реброва не может похвастаться тренерской стабильностью.
Вице-чемпион ОАЭ официально объявил о договоренности с Эрнаном Креспо. Именитому аргентинцу осталось прибыть в страну и подписать документы, чтобы начать работу с командой.
Клуб Бензема официально уволил тренера, имевшего конфликт со звездным французом
Летом Аль-Айн покинул Сергей Ребров, приводивший "Босса" к золотым и серебряным медалям чемпионата. Украинца заменил Альфред Схредер и также начал неплохо – уверенное шествие на внутренней арене, досрочный выход из группы азиатской ЛЧ. Впрочем, 8 ноября стороны неожиданно объявили о разрыве контракта по обоюдному согласию.
48-летний Креспо оставался свободным после ухода из катарского Аль-Духайля. У форварда была яркая игровая карьера, а вот тренерская пока складывается неоднозначно.
Месси с друзьями, Бензема и завершение в 28 лет – звезды, променявшие Лигу чемпионов на футбольную пенсию