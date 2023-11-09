Аль-Айн после потери Сергея Реброва не может похвастаться тренерской стабильностью.

Вице-чемпион ОАЭ официально объявил о договоренности с Эрнаном Креспо. Именитому аргентинцу осталось прибыть в страну и подписать документы, чтобы начать работу с командой.

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Летом Аль-Айн покинул Сергей Ребров, приводивший "Босса" к золотым и серебряным медалям чемпионата. Украинца заменил Альфред Схредер и также начал неплохо – уверенное шествие на внутренней арене, досрочный выход из группы азиатской ЛЧ. Впрочем, 8 ноября стороны неожиданно объявили о разрыве контракта по обоюдному согласию.

48-летний Креспо оставался свободным после ухода из катарского Аль-Духайля. У форварда была яркая игровая карьера, а вот тренерская пока складывается неоднозначно.

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