"Мы разорвали контрактные отношения с тренером после всесторонней оценки периода, с тех пор как он взял на себя ответственность.

Бензема поругался с тренером Аль-Иттихада в раздевалке – руководство клуба хочет угодить Кариму

Ассистент Хассан Халифа будет проводить тренировки команды до тех пор, пока мы не назначим нового тренера и не проведем реорганизацию технического персонала, чтобы соответствовать надеждам и амбициям клуба и его болельщиков", – говорится в заявлении в твиттере Аль-Иттихада.

Ранее сообщалось о конфликте между Эшпириту Санту и Каримом Бензема – тренер и нападающий якобы ругались друг на друга после поражения в матче азиатской Лиги чемпионов. Руководство клуба стало на сторону звездного француза.

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