Аль-Айн після втрати Сергія Реброва не може похизуватися тренерською стабільністю.

Віце-чемпіон ОАЕ офіційно оголосив про домовленість з Ернаном Креспо. Іменитому аргентинцю залишилося прибути в країну і підписати документи, щоб розпочати роботу з командою.

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Влітку Аль-Айн покинув Сергій Ребров, який приводив "Боса" до золотих та срібних медалей чемпіонату. Українця замінив Альфред Схрьодер і також розпочав непогано – впевнена хода на внутрішній арені, достроковий вихід з групи азійської ЛЧ. Втім, 8 листопада сторони несподівано оголосили про розрив контракту за обопільною згодою.

48-річний Креспо залишався вільним після відходу з катарського Аль-Духайля. Форвард мав яскраву ігрову кар'єру, а от тренерська поки складається неоднозначно.

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