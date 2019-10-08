Бывший игрок сборной Бразилии Бастос объявил о завершении карьеры

Бразилец Мишел Бастос официально объявил о решении завершить карьеру профессионального футболиста.

Бастос написал прощальные слова на своей личной странице в Instagram.

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"Мне не хватает слов, чтобы описать то, что означает профессиональный футбол в моей жизни, но пришло трудное время, чтобы попрощаться. Благодарю своих родителей, семью и Бога за поддержку на протяжении всех этих лет. Я люблю футбол и благодарю его за все!", подытожил 36-летний бразилец.

Напомним, в Европе Бастос выступал за такие клубы как Фейеноорд, Лилль, Лион, Шальке и Рому. Также в его активе 10 матчей и один гол за родную сборную. Бастос был основным игроком "селесао" на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

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