Маркизио объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Я дал обещание ребенку, который мечтал стать игроком. Сказал, что буду играть, пока буду чувствовать чудо осуществления мечты, выходя на поле. В последние месяцы мой ум и сердце пережили смешанные чувства, и я понял, что больше не смогу выполнять свое обещание.

Маркизио покинул Зенит

Я не жалею и благодарен семье, которая научила меня смотреть в будущее. Так что спасибо мечты. Ты дала мне смелость, силу, успех и, прежде всего, радость", – написал Маркизио в Instagram.

Отметим, 33-летний итальянец выступал за Ювентус, Эмполи и Зенит. Также Маркизио провел 55 матчей за сборную Италии.

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