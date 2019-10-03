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Маркизио объявил о завершении карьеры

17:25 34 Читати українською
Маркизио объявил о завершении карьеры
Клаудио Маркизио / Reuters

Бывший полузащитник Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Я дал обещание ребенку, который мечтал стать игроком. Сказал, что буду играть, пока буду чувствовать чудо осуществления мечты, выходя на поле. В последние месяцы мой ум и сердце пережили смешанные чувства, и я понял, что больше не смогу выполнять свое обещание.

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Я не жалею и благодарен семье, которая научила меня смотреть в будущее. Так что спасибо мечты. Ты дала мне смелость, силу, успех и, прежде всего, радость", – написал Маркизио в Instagram.

Отметим, 33-летний итальянец выступал за Ювентус, Эмполи и Зенит. Также Маркизио провел 55 матчей за сборную Италии.

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Avevo fatto una promessa al bambino che sognava di diventare un calciatore. Avrei continuato a giocare fino a quando, mettendo piede in campo, avessi sentito la meraviglia del sogno che si stava avverando. Negli ultimi mesi ho vissuto un contrasto tra mente e cuore e ho capito che stavo venendo meno alla mia promessa. Ci sono momenti in cui è giusto che il cuore prevalga sulla mente, per questo preferisco fermarmi. Lo faccio senza ripensamenti, insieme alla mia famiglia, che mi ha insegnato a guardare al futuro con curiosità, senza timore. E allora grazie sogno! Perché mi hai dato forza, coraggio, successo e soprattutto mi hai reso felice! . I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel of the dream coming true by stepping into the pitch. In the past months my mind and my heart went through mixed feelings and I finally understood I wasn’t fulfilling my promise anymore. There are times when it is right for the heart to prevail over the mind, that’s why I prefer to stop. I have no regrets, also thanks to my family that has taught me to eagerly look into the future. So, thank you dream! You gave me courage, strength, success and, above all, joy! #ForzaJuve #EmpoliFC #ДавайЗенит #VivoAzzurro #MC8 #future #mylife #myfamily @juventus @empoli_fc_official @zenit_spb @azzurri

Допис, поширений Claudio Marchisio (@marchisiocla8)

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Италия Ювентус Ювентус Клаудио Маркизио Клаудио Маркизио
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