Колишній гравець збірної Бразилії Бастос оголосив про завершення кар'єри

Бразилець Мішел Бастос офіційно оголосив про рішення завершити кар'єру професіонального футболіста.

Бастос написав прощальні слова на своїй особистій сторінці в Instagram.

Маркізіо оголосив про завершення кар'єри

"Мені бракує слів, щоб описати те, що означає професіональний футбол у моєму житті, але настав важкий час, щоб попрощатися. Дякую своїм батькам, родині та Богу за підтримку упродовж всіх цих років. Я люблю футбол і дякую йому за все!", – підсумував 36-річний бразилець.

Нагадаємо, в Європі Бастос виступав за такі клуби як Фейєнорд, Лілль, Ліон, Шальке і Рому. Також в його активі 10 матчів і один гол за рідну національну збірну. Бастос був основним гравцем "селесао" на чемпіонаті світу 2010 року в ПАР.

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