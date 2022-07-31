Події у поєдинку 23-го туру МЛС Західної Конференції розвивались блискавично. Вже на 13-й секунді Бланко вивів гостей вперед. Цей гол став найшвидшим в історії Портленд Тімберс, але лише четвертим за швидкістю в історії чемпіонату (рекорд – 6 секунд).

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Міннесота у відповідь забила тричі ще до перерви. "Дроворуби" в другому таймі повернули інтригу, відзначившись теж трьома взяттями воріт. Одне з них до свого активу знову записав колишній хавбек Металіста. Остання крапка була за господарями. Фінальний свисток зафіксував яскраву нічию 4:4.

BLANCO SCORES IN 14 SECONDS pic.twitter.com/vMokarNVKm — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

До слова, Себастьян Бланко виступає за Портленд Тімберс з 2017-го. Він вже встиг награти за них 169 поєдинків, 22 з яких – цього сезону. Протягом 2011-2014 років аргентинець одягав футболку харківського клубу (97 матчів).

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