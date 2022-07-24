МЛС 2022. 21-й тур

Спортинг Канзас-Сити – Лос-Анджелес – 0:2

Голы: Аранго, 56, Бейл, 83

Лос-Анджелес уверенно обыграл Спортинг Канзас-Сити. Первая половина завершилась без голов. Добавим, что в этой игре сыграл Джорджо Кьеллини, которого сменили уже после перерыва. Счет открыл Аранго, прошив голкипера мощным ударом. А под занавес встречи Бейл удвоил преимущество, тоже точно пробив в ближний угол.

Бейл и Кьеллини победно дебютировали в МЛС и помогли команде выйти на первое место

Таким образом, Лос-Анджелес возглавляет Западную Конференцию, набрав 45 очков. Спортинг Канзас-Сити остался последним из 20 пунктов.

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