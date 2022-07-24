Бейл забил первый гол в МЛС – видео взятия ворот
Вингер Лос-Анджелеса Гарет Бейл помог своей команде одержать победу над Канзас Сити, забив дебютный гол в Америке.
МЛС 2022. 21-й тур
Спортинг Канзас-Сити – Лос-Анджелес – 0:2
Голы: Аранго, 56, Бейл, 83
Лос-Анджелес уверенно обыграл Спортинг Канзас-Сити. Первая половина завершилась без голов. Добавим, что в этой игре сыграл Джорджо Кьеллини, которого сменили уже после перерыва. Счет открыл Аранго, прошив голкипера мощным ударом. А под занавес встречи Бейл удвоил преимущество, тоже точно пробив в ближний угол.
Бейл и Кьеллини победно дебютировали в МЛС и помогли команде выйти на первое место
Таким образом, Лос-Анджелес возглавляет Западную Конференцию, набрав 45 очков. Спортинг Канзас-Сити остался последним из 20 пунктов.
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