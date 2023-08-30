"Чайки" официально объявили о переходе хавбека Карлоса Балеба из Лилля. Договор рассчитан на 5 лет.

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По данным инсайдеров, стоимость трансфера составила 27 млн евро, еще 3 млн предусмотрены бонусами. Балеба всего полтора года назад переехал из родного Камеруна в Лилль. Сейчас полузащитнику 19, и он может похвастаться 23 матчами на взрослом уровне.

Добавим, что это трансфер между бывшими тренерами Шахтера – Брайтон тренирует Роберто Де Дзерби, а Лилль выступает под руководством Паулу Фонсеки.

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