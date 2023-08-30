Колишні тренери Шахтаря провели між собою трансфер на 30 мільйонів євро
06:00 - Читать на русском
Брайтон оформив чергового бажаного новачка для Роберто Де Дзербі.
"Чайки" офіційно оголосили про перехід хавбека Карлоса Балеба з Лілля. Контракт розрахований на 5 років.
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За даними інсайдерів, вартість трансферу склала 27 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами. Балеба лише півтора року тому переїхав з рідного Камеруну в Лілль. Зараз півзахиснику 19, і він може похизуватися 23 матчами на дорослому рівні.
Додамо, що це трансфер між колишніми тренерами Шахтаря – Брайтон тренує Роберто Де Дзербі, а Лілль виступає під керівництвом Паулу Фонсеки.
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