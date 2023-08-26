Брайтон шикарно начал чемпионат, разгромив Лутон и Вулверхэмптон с одинаковым счетом – по 4:1. "Чайки" демонстрировали очень эффектную игру, поэтому во встрече с традиционно прагматичным Вест Хэмом все ожидали успеха. Правда, лондонцы неделю назад переиграли Челси, однако перед тем они расписали ничью с Борнмутом.

То, что увидели болельщики на "Амекси", шокировало. Брайтон владел мячом 80% игрового времени и нанес вдвое больше ударов, однако к 80-й минуте горел со счетом 0:3. Гости вышли вперед уже на 19-й минуте, когда Уэбстер ошибся на фланге под давлением Антонио – Майкл вошел в штрафную и неуклюже покатил вдоль линии вратарской.

Данк не помешал форварду, а Гилмор не смог накрыть Уорд-Проуза. Джеймс забил почти в пустые ворота. Брайтон ответил значительным количеством ударов, однако Вест Хэм продолжил создавать острые моменты – и в начале второго тайма это вылилось в гол Боуэна.

Бенрама убежал по флангу, дождался рывка от Боуэна и выполнил подачу в штрафную. Эступиньян за Джарродом не уследил, позволив ему реализовать выход один на один. 0:2! На 63-й же Антонио открылся в огромной щели между центрбеками, принял пас от Боуэна, развернулся вокруг Уэбстера и забил третий гол. 0:3.

Брайтон отквитал один мяч на 81-й минуте усилиями Гросса, которому удался классный дальний удар в левый нижний угол. На большее подопечных Роберто Де Дзерби не хватило, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Вест Хэма со счетом 3:1.