"Я уже забыл о нем", – Де Дзерби обиженно высказался о лидере Брайтона, который создал переполох
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби без энтузиазма воспринял трансферную сагу вокруг Мойзеса Кайседо.
"Я уже забыл о Мойзесе. Я горжусь теми футболистами, которые остались с нами. Мы хотим совершенствоваться. Большие клубы могут покупать наших игроков, но они не купят нашу душу.
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У нас есть позиции, которые необходимо усилить, чтобы укомплектовать команду. В прошлом сезоне мы выступили на уровне Ливерпуля и лучше Челси. Я хочу футболистов, которые будут горды играть за Брайтон", – сказал Де Дзерби.
Кайседо – главная персона на рынке АПЛ прямо сейчас. Брайтон согласился продать хавбека в Ливерпуль за 110 миллионов фунтов, однако сам эквадорец сорвал трансфер, захотев перейти в Челси.
Мойзес отыграл лишь один полноценный сезон в АПЛ, однако прогресс под руководством Роберто Де Дзерби позволил 21-летнему хавбеку мгновенно пойти на повышение.