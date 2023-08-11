"Я уже забыл о Мойзесе. Я горжусь теми футболистами, которые остались с нами. Мы хотим совершенствоваться. Большие клубы могут покупать наших игроков, но они не купят нашу душу.

Кайседо шокировал Ливерпуль отказом – рекордный трансфер срывается

У нас есть позиции, которые необходимо усилить, чтобы укомплектовать команду. В прошлом сезоне мы выступили на уровне Ливерпуля и лучше Челси. Я хочу футболистов, которые будут горды играть за Брайтон", – сказал Де Дзерби.

Кайседо – главная персона на рынке АПЛ прямо сейчас. Брайтон согласился продать хавбека в Ливерпуль за 110 миллионов фунтов, однако сам эквадорец сорвал трансфер, захотев перейти в Челси.

Мойзес отыграл лишь один полноценный сезон в АПЛ, однако прогресс под руководством Роберто Де Дзерби позволил 21-летнему хавбеку мгновенно пойти на повышение.