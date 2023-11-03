Бывшего одноклубника Миколенко официально выгнали из клуба за публичную поддержку Палестины
Майн расторг контракт с нидерландским вингером Анваром Эль-Гази.
Немецкий клуб давал шанс 28-летнему футболисту реабилитироваться. Сначала отстранил от команды, потом опубликовал оправдание его поступкам, но сам Анвар заявил, что Майнц соврал о смене его взглядов – игрок остался на стороне воюющих с Израилем палестинцев. В конце концов терпение клуба лопнуло.
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"ФК Майнц прекращает сотрудничество с Анваром Эль-Гази и немедленно разрывает контракт с игроком. Такое мероприятие клуб принимает в ответ на заявления футболиста и его сообщения в соцсетях", – сообщает пресс-служба карнавальщиков.
К слову, Анвар Эль-Гази выступал за Майнц всего шесть недель и успел сыграть три матча. Ранее он играл за Аякс, Астон Виллу, Лилль и Эвертон, где был одноклубником Виталия Миколенко. Правда, вместе они не провели на поле ни минуты в официальных матчах.
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