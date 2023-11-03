Колишнього одноклубника Миколенка офіційно вигнали з клубу за публічну підтримку Палестини
Майн розірвав контракт з нідерландським вінгером Анваром Ель-Газі.
Німецький клуб давав шанс 28-річному футболісту реабілітуватися. Спочатку відстороняв від команди, потім опублікував виправдання його вчинкам, але сам Анвар заявив, що Майнц збрехав про зміну його поглядів – гравець залишився на боці палестинців, які воюють з Ізраїлем. Зрештою терпець клубу увірвався.
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"ФК Майнц припиняє співпрацю з Анваром Ель-Газі та негайно розриває контракт з гравцем. Такий захід клуб вживає у відповідь на заяви футболісти та його дописи в соцмережах", – повідомляє прес-служба карнавальників.
До слова, Анвар Ель-Газі виступав за Майнц лише шість тижнів і встиг зіграти три матчі. Раніше він грав за Аякс, Астон Віллу, Лілль та Евертон, де був одноклубником Віталія Миколенка. Щоправда, разом вони не провели на полі жодної хвилини в офіційних матчах.
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