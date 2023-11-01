Эль-Гази поддержал Палестину и террористическую организацию ХАМАС в военном конфликте с Израилем, за что был отстранён Майнцем от тренировок и матчей. Позже клуб выпустил официально заявление, в котором сообщил о том, что игрок раскаялся за свои слова, поэтому вернулся в состав команды. Однако ставить точку в этой скандальной ситуации рано.

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В среду, 1 ноября Анвар опубликовал новый пост, в котором опроверг заявление клуба.

"Моя позиция остается такой же, какой она была, когда все это началось: я против войны и насилия; я против убийства всех ни в чем не повинных гражданских лиц; я против всех форм дискриминации; я против исламофобии; я против антисемитизма; я против геноцида; я против апартеида; я против оккупации; я против угнетения.

Я не сожалею и не испытываю никаких угрызений совести из-за своих взглядов. Я не дистанцируюсь от того, что я сказал, и я буду стоять, сегодня и всегда, до своего последнего вздоха за человечество и угнетенных. Не может быть никакого оправдания убийству более 3500 детей в Газе за последние три недели. Как мы, весь мир, можем хранить молчание, когда, по данным благотворительной организации "Спасите детей", каждые десять минут в Газе погибает один ребенок? Это девять детей, убитых к тому времени, как я закончу один футбольный матч. Это число растет с каждым днем.

Я, как и мы все, не должны сознательно хранить молчание. Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе немедленно!" – заявил Эль-Гази.

Реакция Майнца последовала незамедлительно. Клуб отметил, что проведет юридическую экспертизу этой публикации Эль-Гази, после чего примет решение. В понедельник Анвар взял отпуск по болезни и в настоящий момент не тренируется с командой.

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