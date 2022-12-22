Бернард отличился за Панатинаикос в матче 14-го тура чемпионата Греции против Ионикосом.

Атакующий полузащитник Бернард перешел в Панатинаикос из Шарджи перед началом сезона 2022/23, и сыграл с тех пор за греческую команду 11 матчей во всех турнирах. Но до сегодняшнего дня бразилец ни разу не отличался.

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В среду, 21 декабря Бернарда "прорвало": он открыл счёт точным ударом на 14-й минуте, сыграв на добивании. На 35-й минуте бразилец имел все шансы оформить дубль, но после его удара со штрафного мяч немного разминулся со штангой.

Матч Ионикос – Панатинаикос завершился со счетом 1:1. После 14 туров Панатинаикос лидирует в чемпионате Греции, оторвавшись от ближайшего преследователя на 6 очков.

Напомним, что Бернард защищал цвета Шахтёра с 2013 по 2018 год.

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