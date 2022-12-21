ПСЖ, Барса, Ман Сити и переписанная история УПЛ: какой клуб выиграл чемпионат мира 2022 года
21:51 - Читати українською
Чемпионат мира дает повод конкурировать не только сборным, но и ведущим клубам планеты.
После финального матча следует оценить вклад и отдельных клубов. Чьи игроки больше всех забивали в Катаре? А кто делегировал аж трех новых чемпионов мира? Об этом и другом смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол24".
Бонус в конце видео – историческое достижение элитных дивизионов Украины, которое покорилось именно на этом Мундиале.
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