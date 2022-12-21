Чемпионат мира дает повод конкурировать не только сборным, но и ведущим клубам планеты.

После финального матча следует оценить вклад и отдельных клубов. Чьи игроки больше всех забивали в Катаре? А кто делегировал аж трех новых чемпионов мира? Об этом и другом смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол24".

Бонус в конце видео – историческое достижение элитных дивизионов Украины, которое покорилось именно на этом Мундиале.

Голы Ярмоленко и Безуса, два важных возвращения и 18-летний герой: что делали украинцы во время ЧМ-2022