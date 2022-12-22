Бернард відзначився за Панатінаїкос у матчі 14-го туру чемпіонату Греції проти Іонікоса.

Атакуючий півзахисник Бернард перейшов до Панатінаїкоса з Шарджі перед початком сезону 2022/23, і зіграв з того часу за грецьку команду 11 матчів у всіх турнірах. Але до сьогоднішнього дня бразилець жодного разу не відзначався.

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У середу, 21 грудня, Бернарда "прорвало": він відкрив рахунок точним ударом на 14-й хвилині, зігравши на добиванні. На 35-й хвилині бразилець мав усі шанси оформити дубль, але після його удару зі штрафного м'яч трохи розминувся зі штангою.

Матч Іонікос – Панатінаїкос завершився з рахунком 1:1. Після 14 турів Панатінаїкос лідирує у чемпіонаті Греції, відірвавшись від найближчого переслідувача на 6 очок.

Нагадаємо, що Бернард захищав кольори Шахтаря з 2013 до 2018 року.

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