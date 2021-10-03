"Как это обычно бывает, поступил звонок на этой неделе от руководства клуба, от Владимира Баенко. Это было неожиданно для меня.

Бабич официально возглавил Кривбасс

Объяснили, что есть группа кандидатов, и спросили мое видение. В конце недели сказали, что остановились на моей кандидатуре.

Понимаю, что работы будет очень много. Хочется каждую игру выходить и добиваться положительного результата. Попробуем максимально быстро все футболистам объяснить. Надо поднять психологический дух, видно, что ребята немного зажаты.

Хочу, чтобы игроки работали с улыбками и положительными эмоциями. Без шуток-прибауток скучно тренируется. У меня всегда в команде был правильный, здоровый коллектив – думаю, в Кривбассе его наладим", – сказал Бабич в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, 42-летний специалист на посту главного тренера сменил Геннадия Приходько. Ранее Бабич всячески открещивался от возвращения к работе тренером и отрицал контакты с Кривбассом.

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