Кривбасс, который занимает второе место в Первой лиге (21 очко в 11 матчах), нашел замену Геннадию Приходько. Как и сообщали СМИ, новым наставником стал Александр Бабич, информирует официальный сайт клуба из Кривого Рога.

Детали соглашения не разглашаются. В тренерский штаб нового наставника вошли Александр Лавренцов, Владимир Белаков, Артем Филимонов, Александр Малахов.

Интересно, что буквально два дня назад тренер отрицал информацию о возможности трудоустройства в криворожском клубе.

Напомним, 42-летний Бабич ранее возглавлял Черноморец и Мариуполь, который покинул в июле 2020-го и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. Последним местом его работы были телеканалы "Футбол 1/2/3", где Александр Александрович работал экспертом.

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