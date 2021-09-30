"Можно ли поздравлять меня с возвращением к работе? Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры. Очень много информации в интернете, но я пока ни с кем не связывался на эту тему. Пока мне непонятно, откуда берется эта информация.

Кривбасс определился с новым тренером, – ТК "Футбол"

Выходили ли на меня из Кривбасса? Нет. Не то что с Кривбасса, а вообще из команд, которые сейчас без тренера – Минай, Агробизнес. Никто из этих команд мне не звонил.

Готов ли работать в Кривбассе? Чтобы конкретно ответить, надо получить предложение, посмотреть и проанализировать задачи и комплектацию команды. И все остальное. Это не одного дня решения. Информация в интернете обо мне не соответствует действительности", – цитирует Бабича Tribuna.

Напомним, накануне Кривбасс уволил Геннадия Приходько с поста главного тренера после разгромного поражения от Металлиста (0:5).

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