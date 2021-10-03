"Як це зазвичай буває, надійшов дзвінок цього тижня від керівництва клубу, від Володимира Баєнка. Це було несподівано для мене.

Бабич офіційно очолив Кривбас

Пояснили, що є група кандидатів, і запитали моє бачення. Наприкінці тижня сказали, що зупинилися на моїй кандидатурі.

Розумію, що роботи буде дуже багато. Хочеться кожну гру виходити і досягати позитивного результату. Спробуємо максимально швидко все футболістам пояснити. Треба підняти психологічний дух, видно, що хлопці трохи затиснуті.

Хочу, щоб гравці працювали з посмішками і позитивними емоціями. Без жартів-примовок нудно тренується. У мене завжди в команді був правильний, здоровий колектив – думаю, в Кривбасі його налагодимо", – сказав Бабич у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 42-річний фахівець на посаді головного тренера замінив Геннадія Приходька. Раніше Бабич всіляко відхрещувався від повернення до роботи тренером і заперечував контакти з Кривбасом.

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