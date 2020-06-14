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"Было много крови": Вербич – о шоке от травмы Сидорчука

18:44 127 Читати українською
"Было много крови": Вербич – о шоке от травмы Сидорчука
Беньямин Вербич / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямин Вербич признался, что пережил крайне неприятные эмоции, увидев травму капитана Сергея Сидорчука в матче против Зари (3:1).

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Я как раз был на поле, недалеко от места, где произошло столкновение. Посмотрел на его ногу, и прямо скажу, выглядела она не очень хорошо.

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Было много крови, и мы все тогда поняли, что это красная карточка для соперника. Поддержали Сергея, сказали, что все будет хорошо. Слава богу, что обошлось без перелома ноги. Дней десять он, конечно, пропустит, а потом посмотрим, какая будет ситуация. Надеюсь, капитан скоро вернется на поле", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, хавбек Зари Ловро Цвек получил прямую красную карточку за жесткий фол против Сидорчука.

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Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич Заря - Динамо Киев
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