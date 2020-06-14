"Было много крови": Вербич – о шоке от травмы Сидорчука

Хавбек Динамо Беньямин Вербич признался, что пережил крайне неприятные эмоции, увидев травму капитана Сергея Сидорчука в матче против Зари (3:1).

"Я как раз был на поле, недалеко от места, где произошло столкновение. Посмотрел на его ногу, и прямо скажу, выглядела она не очень хорошо.

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Было много крови, и мы все тогда поняли, что это красная карточка для соперника. Поддержали Сергея, сказали, что все будет хорошо. Слава богу, что обошлось без перелома ноги. Дней десять он, конечно, пропустит, а потом посмотрим, какая будет ситуация. Надеюсь, капитан скоро вернется на поле", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, хавбек Зари Ловро Цвек получил прямую красную карточку за жесткий фол против Сидорчука.

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