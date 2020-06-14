"Було багато крові": Вербіч – про шок від травми Сидорчука

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч зізнався, що пережив вкрай неприємні емоції, побачивши травму капітана Сергія Сидорчука у матчі проти Зорі (3:1).

"Я якраз був на полі, недалеко від місця, де сталося зіткнення. Подивився на його ногу, і прямо скажу, виглядала вона не дуже добре.

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Було багато крові, і ми всі тоді зрозуміли, що це червона картка для суперника. Підтримали Сергія, сказали, що усе буде добре. Слава богу, що обійшлося без перелому ноги. Днів десять він, звичайно, пропустить, а потім подивимося, яка буде ситуація. Сподіваюся, капітан скоро повернеться на поле", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, хавбек Зорі Ловро Цвєк отримав пряму червону картку за жорсткий фол проти Сидорчука.

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