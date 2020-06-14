Травма Сидорчука: стало известно, сколько пропустит капитан Динамо

Повреждение лидера киевлян Сергея Сидорчука оказалось не таким критичным.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук пропустит две ближайшие недели из-за травмы ноги, полученной в поединке против Зари, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

Сидорчук травмировался во время матча с Зарей – игроки Динамо вынесли капитана на руках

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Украины Сидорчук получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартський полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сергей не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

В результате первичного осмотра, проведенного врачами Динамо, было принято решение о том, что Сидорчук вместе с командой после матча отправится в Киев. Сразу по прибытию в столицу его доставили в больницу, где наложили швы. Одновременно с этим было проведено медицинское обследование, по результатам которого установлено, что ни кости, ни связи у Сидорчука не повреждены.

В течение ближайших двух недель футболист вынужден будет оставаться вне тренировочного процесса. Затем ему снимут швы и Сидорчук сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

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