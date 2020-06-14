Михайличенко сделал финт ушами, "косари, жнецы" и природный феномен Шабанова – острая реакция соцсетей на Заря – Динамо

Динамо одолело Зарю (1:3) в центральном матче 26 тура УПЛ. Пропустив первыми, киевляне перевернули игру во втором тайме. В результате этой победы Динамо обошло соперника в турнирной таблице и поднялось на второе место. Мы собрали реакцию журналистов и блогеров на битву за ЛЧ.

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Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что Динамо победило при явном игровом преимуществе. А также задает вопросы всем сторонам. "Динамовцам" – почему ждали пропущенного мяча? Судьям – почему так долго изучали грубейший фол против Сидорчука? Заре – почему "косари, жнецы" уничтожали игроков Динамо?

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Комментатор Setanta Sports Игорь Бойко поделился мнением, которое возникло у многих. "Матч был очень низким по качеству", – пишет он, акцентируя внимание на нескольких эпизодах. "Заря лучше организованная команда, которая лучше понимает, что нужно делать, но просто не может это выполнить до конца. У Динамо хуже с организацией, но класс исполнителей свое сделал", – главный посыл комментатора.

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Блогер и аналитик Михаил Смоловой разбирает поединок с помощью статистики. Подробнее можно почитать в его канале, а вывод звучит так: "У этого Динамо сегодня такой же запас прочности перед Зарей, что и у Шахтера перед Динамо. Засчитай Монзуль гол Сидорчука – нас бы все равно достали при 2:0 и выпотрошили. Здесь то же самое – это Динамо могло выйти "сухим" даже из 0:2".

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Известный скаут Алекс Великих сделал экспресс-анализ матча Заря – Динамо. Он считает, что решающим стало качество киевской скамейки запасных, но при этом хвалит Скрипника за понятные идеи и обучение футболистов.

А вот блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко утверждает, что Алексей Михайличенко переиграл в тренерской дуэли Виктора Скрипника. Первый выбрал грамотный план, а второй пошел на непонятную авантюру.

Алекс Грэмм, который пишет о футбольной тактике, выразил похожую мысль: "Михайличенко сделал простой финт ушами, а у Скрипника нет ни плана, ни усиления. У Динамо очередная победа, которая оставляет горький привкус".

В завершение традиционно несколько мемов от "Брутального футбола":

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