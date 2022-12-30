"Было бы тупо думать, что Челси сможет бороться за титул": Тухель – о травме, потере очков и битве против Ливерпуля
Наставник Челси Томас Тухель в очередной раз дал волю эмоциям после ничьей с Брайтоном (1:1) в 20-м туре АПЛ.
"Теперь в лазарете еще и Джеймс. Он травмировал подколенное сухожилие, пока никаких прогнозов. Даже не хочу говорить о Ливерпуле в следующем туре. Мы не можем. Мы должны попытаться найти игроков, чтобы хотя бы выйти на поле. У нас больше нет вингбеков, все выбыли.
Сенсационное спасение в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:1
Впрочем, я буду всегда защищать своих игроков, они делают все возможное. Нам нужно это переварить, и тогда мы посмотрим в будущее. Как мы можем полноценно бороться за чемпионство? У нас 7 случаев Covid, 5-6 игроков выбыли на полтора месяца или больше.
Как нам соревноваться в чемпионской гонке? У всех остальных сохраняется полная команда, есть возможность тренироваться и развиваться. Было бы глупо думать, что Челси сможет бороться за титул с таким количеством больных и травмированных. Это бессмыслица, когда у тебя нет 23 игроков соответствующего уровня", – цитирует Тухеля Daily Mail.
Челси на последних минутах упустил победу над Брайтоном, но обошел Ливерпуль в таблице