"Теперь в лазарете еще и Джеймс. Он травмировал подколенное сухожилие, пока никаких прогнозов. Даже не хочу говорить о Ливерпуле в следующем туре. Мы не можем. Мы должны попытаться найти игроков, чтобы хотя бы выйти на поле. У нас больше нет вингбеков, все выбыли.

Сенсационное спасение в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:1

Впрочем, я буду всегда защищать своих игроков, они делают все возможное. Нам нужно это переварить, и тогда мы посмотрим в будущее. Как мы можем полноценно бороться за чемпионство? У нас 7 случаев Covid, 5-6 игроков выбыли на полтора месяца или больше.

Как нам соревноваться в чемпионской гонке? У всех остальных сохраняется полная команда, есть возможность тренироваться и развиваться. Было бы глупо думать, что Челси сможет бороться за титул с таким количеством больных и травмированных. Это бессмыслица, когда у тебя нет 23 игроков соответствующего уровня", – цитирует Тухеля Daily Mail.

Челси на последних минутах упустил победу над Брайтоном, но обошел Ливерпуль в таблице