Челси потерял очки в матче 20-го тура АПЛ против Брайтона. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Подопечные Тухеля вышли вперед в середине первого тайма. Маунт с углового подал точно на голову Лукаку, который голом отметил свое возвращение в основу.

Челси на последних минутах упустил победу над Брайтоном, но обошел Ливерпуль в таблице

Брайтон достойно провел вторую половину встречи, заслужив хотя бы очко. Уже в компенсированное время Дэнни Уэлбек ответил своим точным ударом головой – 1:1.