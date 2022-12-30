Сенсационное спасение в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:1
06:00 - Читати українською
Челси потерял очки в матче 20-го тура АПЛ против Брайтона. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Дэнни Уэлбек 90+1’
90+1’ Дэнни Уэлбек
Подопечные Тухеля вышли вперед в середине первого тайма. Маунт с углового подал точно на голову Лукаку, который голом отметил свое возвращение в основу.
Челси на последних минутах упустил победу над Брайтоном, но обошел Ливерпуль в таблице
Брайтон достойно провел вторую половину встречи, заслужив хотя бы очко. Уже в компенсированное время Дэнни Уэлбек ответил своим точным ударом головой – 1:1.
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