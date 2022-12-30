"Тепер у лазареті ще й Джеймс. Він травмував підколінне сухожилля, поки ніяких прогнозів. Навіть не хочу гооворити про Ліверпуль у наступному турі. Ми не можемо. Ми повинні спробувати знайти гравців, щоб бодай вийти на поле. У нас більше немає вінгбеків, усі вибули.

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Втім, я завжди захищатиму своїх гравців, вони роблять усе можливе. Нам треба це переварити, і тоді ми дивитимемося в майбутнє. Як ми можемо повноцінно боротись за чемпіонство? У нас 7 випадків Covid, 5-6 гравців вибули на півтора місяця або більше.

Як нам змагатися у чемпіонських перегонах? У всіх інших зберігається повна команда, є можливість тренуватися і розвиватися. Було б тупо думати, що Челсі зможе боротися за титул з такою кількістю хворих і травмованих. Це безглуздя, коли у тебе немає 23 гравців відповідного рівня", – цитує Тухеля Daily Mail.

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