Сегодня, 23 сентября, экс-форвард Динамо и сборной Украины объявил, что официально завершает профессиональную карьеру, которая началась в Динамо в 2003 году. Александр Панков объяснил причины такого решения.

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"Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Были ли варианты продолжить выступления? Да, были из Украины и Беларуси. Но зачем тратить время? Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем ютуб-канал "Миля". Плюс у нас есть другие проекты с блогерами", – цитирует Панкова Спорт-Экспресс.

За плечами Милевского выступления за украинские Динамо, Минай и Борисфен, турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Кишварду и белорусское Динамо Брест. А еще в активе Артема 50 матчей за сборную Украины и 8 голов.

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