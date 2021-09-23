Сьогодні, 23 вересня, екс-форвард Динамо та збірної України оголосив, що офіційно завершує професіональну кар'єру, яка розпочалась в Динамо в 2003 році. Олександр Панков пояснив причини такого рішення.

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"Людині вже 36 років. Це прекрасний вік, щоб завершити кар'єру без травм і піти на хорошій ноті. Чи були варіанти продовжити виступи? Так, були з України та Білорусі. Але навіщо витрачати час? Що стосується подальших планів, то ми зараз розвиваємо ютуб-канал "Миля". Плюс у нас є інші проекти з блогерами", – цитує Панкова Спорт-Экспресс.

За плечима Мілевського виступи за українські Динамо, Минай і Борисфен, турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду та білоруське Динамо Брест. А ще в активі Артема 50 матчів за збірну України та 8 голів.

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