"Були варіанти з України і Білорусі": агент Мілевського пояснив, чому Артем завершив кар'єру
Олександр Панков, агент Артема Мілевського, розповів, чому його клієнт вирішив остаточно повісити бутси на цвях.
Сьогодні, 23 вересня, екс-форвард Динамо та збірної України оголосив, що офіційно завершує професіональну кар'єру, яка розпочалась в Динамо в 2003 році. Олександр Панков пояснив причини такого рішення.
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"Людині вже 36 років. Це прекрасний вік, щоб завершити кар'єру без травм і піти на хорошій ноті. Чи були варіанти продовжити виступи? Так, були з України та Білорусі. Але навіщо витрачати час? Що стосується подальших планів, то ми зараз розвиваємо ютуб-канал "Миля". Плюс у нас є інші проекти з блогерами", – цитує Панкова Спорт-Экспресс.
За плечима Мілевського виступи за українські Динамо, Минай і Борисфен, турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду та білоруське Динамо Брест. А ще в активі Артема 50 матчів за збірну України та 8 голів.
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